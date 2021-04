Autoritaarne Türgi president murdis NBA tähe südame

«Minult võeti Türgi kodakondsus. Minu sõnad on teinud minu perele haiget. Minu isa vallandati, doktorikraadi saanud õde ei leia töökohta, vend sunniti klubist lahkuma, sest ta kannab minuga sama perekonnanime,» vahendas Kanteri sõnu Kreeka väljaanne Gazzetta.

«Türgi vanglates on palju süütuid inimesi. Erdogan külvab pingeid Iisraeli ja Kreekaga. Mu süda murdus, kui Erdogan muutis Hagia Sophia katedraali mošeeks. Milleks muuta maailmapärand mošeeks? Olen tänulik Kreekale, et nad võtavad vastu perekondi, kes lahkuvad Türgist Erdogani režiimi tõttu,» ütles Kanter, kes on viimastel aastatel teravalt kritiseerinud presidendi käitumist.