Heki Nabi: näen ennast võistlemas Tokyo olümpiamängudel

«Olen positiivsel meelel. Näen ennast võistlemas Tokyo olümpiamängudel,» ütles Nabi ETV «Ringvaate» stuudios. «Mul on pääse lunastatud, kui seda poleks, siis oleks rong läinud. See saab olema suur väljakutse, aga kui õiglus saab jalule seatud ja kõik on korras, siis ma arvan, et on veel võimalik teha head tööd.»

Nabi kinnitas ETV otse-eetris veel kord, et pole kunagi elus dopingut tarvitanud. «Selle juures ongi kõige raskem see, et enamustele jääb meie dopinguajalugu vaadates tunne, et tipus kõik panevad, see on loomulik. Aga kui jätta see pool kõrvale ja mõelda korra selles võtmes, et kui ta tegelikult ei kasutanud. Kui raske see olukord siis on,» avaldas Nabi arvamust.