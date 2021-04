Kahekordne F1-meister Alonso valas kuulujuttudele vee peale

2007. aastal tekkisid McLarenis taas pinged, siis Alonso ja hilisema seitsmekordse maailmameistri Lewis Hamiltoni vahel. Prosti sõnavõtu järel kehva valgusesse jäänud Alonso tõttas olukorda lahendama. Ta kinnitas El Mundo Deportivole, et ta on karjääri jooksul enamike tiimikaaslastega suutnud hiljem jääda headeks sõpradeks.

Alonso loetles ette nimesid nagu Jarno Trulli, Giancarlo Fisichella, Stoffel Vandoorne, Jenson Button ja ka praeguse tiimikaaslase Oconi. «Esteban sõitis Bahreinis testide ja võistluse vahel kardiga. Seega saatsin talle oma firma kardi, et me saaksime koos treenida,» avaldas Alonso.

Hispaanlane avaldas, et on Oconiga nii sõbralikes suhtes, kui on vähegi võimalik. «Isegi täna hommikul vahetasime sõnumeid. Sellepärast ma sellist väljaütlemiste peale naerangi, sest saan paljude tiimikaaslastega siiani hästi läbi. Vahest on selline kuulsus ka hea, sest hiljem avastavad inimesed, et ma olen täiesti normaalne ja nad pigem üllatuvad ning on selle üle õnnelikud,» paljastas Alonso.