Keenia astus väga olulise sammu, et tänavu pika pausi järel MM-sarja naasta

Viimati kuulus Safari ralli MM-kalendrisse 2002. aastal. Võidukihutamine pidi pika pausi järel taas toimuma juba mullu, ent koroonaviiruse tõttu jäi see ära. Samale probleemile on viidatud ka tänavu, ent kohalikud annavad endast kõik, et WRC-karussellile naasta.