Noorel Eesti ringrajasõitjal avanes tippu pürgimiseks suurepärane võimalus

Programmiga liitumine tähendab, et 18-aastane Mattias Vahtel on meeskonna ametlik arengusõitja - JAS Motorsport Development Driver. Tänavusel hooajal võistleb ta JASi ehitatud Honda Civic Type R TCRga ALM Motorspordi värvides TCR Italy võistlussarjas.

Vahtel: «JAS Motorsport'i arenguprogramm ja sellega kaasnev TCR Italy sarjas võistlemine on minu jaoks väga põnevad. Koolitus loob võimaluse enda arendamiseks võidusõitjana kõige laiemas tähenduses. Eelmisel nädalal osalesin esimestel koolitustel ja juba õppisin palju: näiteks, kuidas väljendada ennast inseneridele võimalikult lihtsalt ja selgelt, et võistlusolukorras leida probleemidele kiiresti lahendus. TCR Italy's on minu eesmärgiks võit. See ei saa olema lihtne, kuid siht peab olema kõrge ja tean, et JAS Development Driverina saan end parimal võimalikul moel ette valmistada.»

Riccardo Incarbone, JAS Motorsport Driver Development Programme juht: «Mul on hea meel öelda tere tulemast uuele JAS Motorsport Development Driverile, Mattias Vahtelile. Meil on rõõm töötada andeka sõitjaga, kes on juba andnud oma panuse meistrivõistluste võiduga lõppenud hooajale Honda Civic Type R TCR-iga ning kelles on potentsiaali ehitada üles edukas võidusõitjakarjäär. JAS Motorsport'i arenguprogrammis saame talle anda võidusõitjale vajalikke teadmisi nii rajal kui rajaväliselt. Meil on hea meel, et oleme Mattiasega seda tööd juba alustanud.»