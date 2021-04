Curry tõusis mööda mehest, kelle käes on NBA võimsaim rekord

Curry on nüüd visanud karjääri jooksul 17818 punkti Warriorsi särgis ja alates eilsest on see ka klubi ajaloo tippmark. Varasemalt hoidis seda legendaarne Wilt Chamberlain, kelle nimel on ka NBA võimsaim rekord. Mäletatavasti on ta ainus korvpallur, kes suutnud ühes kohtumises visata 100 punkti.