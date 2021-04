PSG tabas õhtuga kaks suurt kärbest: Bayern murtud, Neymar andis lubaduse

Praeguse seisuga peaks PSG staari Neymari leping lõppema 2022. aasta suvel ning palju on spekuleeritud tema lahkumise üle juba tänavuse hooaja järel. Nüüd tõmbas aga brasiillane tuure maha ning lubas, et ta jääb Prantsusmaa pealinna veel pikaks ajaks.

Kuulduste järgi peaks ründeäss sõlmima PSGga 2026. aastani kestva lepingu. Tema jätkamisest on mõistagi huvitatud ka klubijuhid. Lisaks võib Neymari otsus mõjutada ka teist tähtmängijat Kyliab Mbapped.

«Oleme klubisse palju investeerinud, et võita Meistrite liiga ja kõik muud laual olevad karikad. Neymaril ja Kylianil pole ainsatki põhjust lahkuda. Meil on kõik olemas, et igal turniiril esikoha eest võidelda,» ütles PSG president Nasser Al-Khelaifi enesekindlalt.