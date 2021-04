Eesti rallimees teeb EM-sarja debüüdi: tundub ülipõnev

Assooride saaresik on Atlandi ookeani põhjaosas paiknev Portugali autonoomne piirkond ja ralli sõidetakse n-ö peasaarel Sao Miguelis, seisab pressiteates. Võistlusel on varasemalt osalenud ka mitmed Eesti piloodid ning tänavu teeb EM-debüüdi Roland Poom, kaardilugejaks Darren Garrod.

Eesti-Briti võistluspaari jaoks on see teine ühine start ja esimene kruusal. Lisaks koostööle Garrodiga, kellele on eesootav võistlus karjääri 235., jätkub Poomi koostöö ka Citroen Racinguga, kes sarnaselt veebruaris sõidetud Otepää talveralliga valmistab ette ja hooldab võistluse ajal C3 Rally2 auto.