Kas Tartul õnnestub enda auhinnakappi veel täiendada või napsavad konkurendid viimase tiitli endale?

Reedel toimuvates poolfinaalides lähevad vastamisi Saaremaa Võrkpalliklubi ja ainsa Läti klubina finaalturniirile pääsenud Jekabpilsi Luši ning Tallinna Selver ja Tartu Bigbank.

Viimati sai kolme lõviga karika pea kohale tõsta Tartu meeskond, kes krooniti Baltikumi parimaid klubisid ühendava liiga võitjaks 2019. aastal. Möödunud hooajal jäi Credit24 Meistriliiga tiitel koroonakriisi tõttu välja mängimata.

Meistriliiga nimisponsori Credit24 esindaja Annika Parm ütles, et kuigi möödunud aasta on olnud raske igaühele, on selles siiski ka positiivset. «Mitmed tuntud Eesti võrkpallurid, kes tavajuhul oleksid mängimas Euroopa tippklubides, on selleks hooajaks siirdunud tagasi koju. See tähendab, et liiga tase on läbi aastate kõrgeim ja eelootav nädalavahetus tõotab põnevaid kohtumisi Saaremaal,» ütles Parm.

Saaremaa meeskond kohtub Jekabpilsiga reedel kell 16.00, teise finalisti selgitavad kell 19.00 algavas kohtumises Tallinna Selver ja Tartu Bigbank. Medalimängud toimuvad laupäeval.

16.04 kell 16.00 Saaremaa VK vs. Jekabpilsi Luši

Saaremaa oli põhiturniiri võitja, Jekabpils sai viienda koha. Esimene põhiturniiril peetud omavaheline mäng lõppes Saaremaa meeskonna 3:0 paremusega, ent teises mängus sai 3:2 võidu Läti klubi. Saaremaa lülitas poolfinaalis konkurentsist Gargždai Amber-Arlanga, Jekabpils oli parem RTU/Robežsardze/Jūrmalast.

Saaremaa ridades on tagasi vahepeal hüppeliigese vigastusega eemal olnud diagonaalründaja Hindrek Pulk. Peatreener Ioannis Kalmazidis ütleb, et tema meeskonnal on vastasest rohkem kogemusi ja see eelus tuleb ära kasutada. «Meie meeskond on heas seisus, Hindrek on õnneks ka tagasi. Väikeseid vigastusemuresid ikka on, ent ei midagi liiga tõsist. Oleme näljased, et saaks viimased mängud edukalt peetud. Tahaks kodusaalis midagi võita,» sõnas Kalmazidis.

«Jekabpils on väga ohtlik meeskond, noorte ja energiliste mängijatega. Neil on noorusele vaatamata hea tase, Kristaps Smits on liider, aga nad vahetavad tihti ka mängijate positsioone ja neil on käike, et mängu vajadusel muutus tuua,» kirjeldab ta vastast. «Püüame oma asjadele keskenduda, meil on kogemusi veidi rohkem ja edu saavutamiseks peame nende nooruse entusiasmi ja energiat kontrolli all hoidma. Kui nad saavad emotsiooni üles, siis on meil raske.»

16.04 kell 19.00 Tallinna Selver vs. Tartu Bigbank

Selver sai põhiturniiril teise koha, Bigbank kolmanda. Esimest korda kohtuti põhiturniiril septembri lõpus ja tookord jäi 3:2 peale Tartu meeskond, jaanuaris peetud teise mängu võitis samuti Tartu 3:1. Poolfinaalis alistas Bigbank Pärnu Võrkpalliklubi, Selver sai jagu TalTechist.

Selveri peatreener Rainer Vassiljev usub, et hooaja sellisel ajal kellegagi motivatsioonist rääkima ei pea. «Meeskond mõistab, mis meil ees seisab. Trennides tuleb olla tark ja mõelda, mida ja kui palju teha. Käib nii-öelda peenhäälestus,» sõnas Vassiljev. «Pärast viimast isolatsiooni tekkisid meil mõned vigastusemured, aga enam pole palju minna ja kõik pisiasjad tuleb ära unustada ja viimased jõuvarud kokku võtta.»

Millise plaaniga poolfinaalile Tartu vastu minnakse? «Plaaniga A ja kui see ei toimi, siis võtame plaani B,» naerab peatreener. «Hetkel me küll alles tegeleme täpse plaani paika panemisega.»

Bigbanki juhendaja Alar Rikberg läheb poolfinaalile vastu võidumõtetega. «Mina lähen poolfinaalile vastu võiduplaaniga,» sõnab Rikberg. «Lihtne ei saa see muidugi olema. Selver on kvaliteetne meeskond, aga ka nemad on näidanud, et sarnaselt meile võib ka neil ärakukkumisi ette tulla. Finaalturniir on oma olemuselt rohkem juhuslik, sest kõik on ühes mängus kinni. Aega vigade paranduseks on väga vähe ja suurt rolli mängib, kes saab paremini alguses minema. Aga poolfinaalis mängime mõlemad võõral platsil, ses osas oleme võrdses seisus. Praegu pole aega panna meeskonda paremini mängima või uusi asju õppida. Aega on vaid vormi ja teravust hoida ning oma tase välja mängida,» lisas juhendaja.