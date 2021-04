Raskelt haigeks jäänud kergejõustikulegend kaotas kehakaalust 15 kg: liikumine on jätkuvalt keeruline

«See oli jõudnud nii kaugele, et ma poleks ilmselt enam päevagi kauem ilma meditsiinilise abita ellu jäänud,» kirjeldas Sjöberg oma olukorda toona. «Mul oli tugev kõha, mis mõjutas kopse. Tekkis palavik ja olin alati väsinud. Hakkasin ise diagnoose panema. Arvasin, et paranen sellest rohke une ja vee joomisega. Tegin nalja, et lähen arsti juurde. Minu motoks on alati olnud see, et teisi vaevavad hullemad asjad kui mind.»