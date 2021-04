Eesti võidusõitja sihib kurikuulsal 24 tunni sõidul esikohta

Esialgse plaani järgi osaleb Viidas kolmel NLSi etapil, iga sõit on neli tundi pikk ja kõik võistlused toimuvad Nürburgringi 24-kilomeetrisel Nordschleife rajal. Üks ring sõidetakse kaheksa ja poole minutiga ning selle jooksul läbitakse 170 kurvi. Kurikuulsat 95-aastase ajalooga rada kutsutakse ka «Roheliseks põrguks,» sest sel rajal on surma saanud 73 inimest.

Nimed, kellega koos Viidas Rutronik Racingu tiimis sõidab, on tema enda sõnul aukartust äratavad. Üks neist on ülikogenud 43-aastane Romain Dumas, kes 2016. aastal võitis Le Mansi 24 tunni sõidu ja on kaheksa aasta eest tulnud punktikohale ka Prantsusmaa MM-rallil Ford Fiesta WRC-auto roolis. Teine mees on Julien Andlauer, kes kolme aasta eest võidutses Le Mansi võidukihutamisel GT Endurance’i võistlusklassis. Mõlemad mehed on prantslased, lisaks Porsche tehasesõitjad.