Andrus Veerpalu mõisteti lõpuks süüdi

Otsusest ilmneb, et Veerpalu eksis reegli 2.9 vastu, mis tähendab dopingusüsteemis osalemist, abistamist ja asjade varjamist. Kuna otsust edasi ei kaevatud, jõustus see koheselt. Täpsem info avaldatakse CASi koduleheküljel peagi.

See kõik ei tähenda siiski, et Seefeldi saagale oleks nüüd lõplikult joon alla tõmmatud. Sportlikus plaanis võib see küll nii olla, kuid paralleelselt on Austria politsei poolt käimas protsess Andrus Veerpalu, Andreas Veerpalu ja Karel Tammjärv vastu.