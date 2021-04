Rivo Vesik: tänavune Credit24 Meistriliiga finaalturniir on aastate põnevaim

Keegi pole hooaega domineerinud

Credit24 liiga teeb kindlasti põnevaks asjaolu, et tiimidel pole finantse osta kaheksa-üheksa valmis mängumeest. Kogenud põhimeeste kõrval tuleb seega kanda suurtes mängudes võtmerolli ka andekatel noortel, kes saavad varakult kõvasti karastust. «Kõikides võistkondades on omajagu noori, kes ei suuda terve hooaja vältel teatud taset hoida. See lisab mängudesse põnevusfaktorit. Kunagi ei tea, mis ees ootab,» arutleb Teppan. «Üks on see, kuidas trennis läheb ja teine, mis mängul välja tuleb. Igav kindlasti pole. Tegemist on küll ja veel. Ükski võistkond pole terve hooaja vältel domineerinud, mis muudab finaalturniiri põnevaks,» arutleb tippvõrkpallur.

Enda hooajale tagasi vaadates tunneb Teppan suurimat heameelt selle üle, et mängumehe tervis on oluliselt paranenud ja on põhjust optimismiks: «See oli üks endale seatud eesmärkidest, et remontida tervist. Samas ei tulnud ma kindlasti kaotama. Hooaja algus oli raske, aga päris kiiresti saime jalad alla. Karikavõit enne jõule oli rõõmus sündmus.»

Mentori rollis

Ühte konkreetset momenti Credit24 Meistriliigast on Teppanil raske välja tuua. Professionaalses mõttes on hooaeg olnud huvitav, ent samas väsitav ja raske. Seda just nooremaid mängumehi silmas pidades, kellele on Teppan mentoriks olnud.

«Meie, kui rohkem kogenud mängijate ülesanne on ka noortele tähelepanu pöörata. Oleks raiskamine, kui tuled koondises üle 100 mängu teinud sportlasena välismaalt koju mängima, teed kohtumise ära ja lähed õhtul koju. See ei täida suurt eesmärki. Rohkem kogenud võrkpallurina on sul kohustus ja vastutus nooremaid aidata,» arutleb Renee oma rolli üle toetada teisi võistkonnakaaslasi, kes on oma karjääri alguses.

Samas tunnistab ta ise, et nooremana oli ta ka ise kärsitu ega võtnud endale antud soovitusi ja õpetussõnu alati tõena. «Loomulikult olen vigu teinud, aga usun, et sellest saadakse aru. Varem saime alati pistuleid, aga täna tuleb negatiivset tagasisidet anda positiivsema prisma kaudu. Vanakooli meetod oli selline kärts ja mürts, nüüd seletatakse rohkem asju lahti. Kindlasti ei tohi ka nii olla, et teed pai ja kiidad, kui tegelikult kiituseks põhjust pole. Sellise tagasiside andmine on spordis täppistöö,» usub Teppan.

Kes võidab?

Credit24 Meistriliiga finaalturniiri ootuses ütleb Teppan, et üliraske on ennustada võitjat, sest nagu varem öeldud, ei ole ükski neljast finalistist terve hooaja vältel domineerinud. Kõigil on olnud paremaid ja halvemaid aegu. Eesti karikavõitjaks krooniti detsembris Selver, Eesti meistriks aga paar nädalat tagasi Tartu.

«Hooaja lõpp on käes. Veerandfinaalid näitasid, et astusime Tartuga sama reha otsa ja tahtsime kergelt läbi tulla, piltlikult öeldes tasuta Saaremaale minna. Kõik tahavad võidumõtetega mängima minna,» kinnitab Teppan. «Ma usun, et meie poolfinaal saab olema tulisem ja kindlasti mängib Saaremaa finaalis. Meie poolfinaali võitluslik mäng annab ehk eelise finaaliks. Korra oled justkui läbi tule tulnud, mis valmistab järgmiseks lahinguks ette. See ei tähenda, et Saaremaad ootab kerge jalutuskäik finaali, aga kaldun arvama, et meie poolfinaalist tuleb turniiri võitja.»

Poolfinaalid:

Tallinna Selver vs. Tartu Bigbank

Saaremaa VK vs. Jekabpilsi Luši