Eestlastele palju rõõmu pakkunud WRC-ralli võib kolida legendaarsele ringrajale

Sel hooajal on Saksamaa MM-etapp plaanipärasel puhkusel. ADAC kasutab vaheaastat rallile uue toimumiskoha leidmisel, sest Saarlandi WRC-autod enam ei naase.

Küll aga on ADAC-l plaan jätkuvalt sõita Moselle viinamarjaistandustes ning Baumholderi militaarpiirkonnas. Kiiruskatseid Nürburgringil nähakse rallile hea täiendusena, kirjutab Rallye-Magazin.

Kuigi Saksamaal pole veel 2022. aasta MM-ralli korraldusõigust, haub ADAC plaani ühendada tulevikus autoralli ja rallikrossi MM-etapid. Arvestades, et WRC- ja WRX-sarjal on ühine promootor, meeldib selline plaan kindlasti ka MM-sarja juhtidele.

Saksamaa MM-ralli on Ott Tänakule ja Martin Järveojale olnud ajalooliselt väga edukas. Viimased kolm Saksamaa asfaldil kihutatud võistlust on Eesti rallipaar võitnud. Sebastien Loebi rekordini on veel aga tükk maad minna. Tema võitis järjest kaheksa Saksamaa MM-rallit. Möödunud aastal jäi Saksamaa ralli koroonaviiruse tõttu ära.