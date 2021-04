Mis saab teenetemärkidest, mille peab Veerpalu presidendi otsusega tagastama?

Teenetemärkide seaduse § 13 järgi võib Vabariigi President otsustada teenetemärgi ära võtta, kui inimese hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle teenetemärgi andmise.

Tagastamise praktika on erinev – on inimesi, kes on teenemärgi peale otsuse tegemist kohe tagastanud, aga on ka neid, kellel läheb sellega kauem aega. Äravõetud teenetemärgid jäävad hoiule presidendi kantseleisse.»