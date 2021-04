Karjääri lõpetas suusataja, kelle sporditeel on Otepääl märgiline roll

Maailmameistrivõistlustel on Falk osalenud kolmel korral (2011, 2015, 2017) ning olümpiamängudel kahel korral (2010, 2018). MMil jäi tema parimaks tulemuseks 2017. aasta sprindi neljas, olümpial aga 2018. aasta sprindi viies koht.

«Pärast mõningast mõtlemist otsustasin, et minu karjäär Rootsi koondises on läbi. Kuulusin rahvuskoondisesse 11 aastat. Minu unistus oli võistelda maailma eliidiga MK-sarjas, MMil ning olümpiamängudel. Olen uhke, et olen oma unistuse täitnud,» sõnas Falk.