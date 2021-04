Eesti Discgolfi Liidu president Timo Juursalu kinnitab, et probleeme on palju, kuid nemad ei saa otseselt kedagi noomida ega paremini korda luua. Nad on siiski proovinud sotsiaalmeedias informatsiooni jagada, et ka disc golf’i radade haldajad saaksid oma parkides vastavatest korraldustest teavitada. Juursalu tunnistas, et tegelikult on seis halb, sest kõikide haldajateni pole informatsioon jõudnud – praegu lihtsalt ei ole andmebaasi, kus oleksid kõikide radade haldajate kontaktid olemas.