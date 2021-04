Veerpalust sai 14. inimene, kellelt president teenetemärgi võttis

Rahvusvahelise Spordikohtu (CAS) poolt dopinguskeemis osalemises süüdi mõistetud Veerpalu jäi ilma talle 2002. aastal antud Eesti Punase Risti I klassi ja 2006. aastal antud Valgetähe I klassi teenetemärgist. Enne teda on sama saatus tabanud veel 13 inimest.

Kunagiselt Lõuna prefekt Aivar Otsalt võttis president 2009. aastal Kotkaristi IV klassi teenetemärgi, kuna Tartu maakohus mõistis mehe süüdi mitmes kuriteos. Otsalt jäi süüdi eraviisilisele jälitustegevusele kihutamises, et koguda andmeid Lõuna politseiprefekti Tarmo Kohvi kohta. Ka jäi Otsalt süüdi selles, et omastas Lõuna politseiprefektina töötades 3515 krooni väärtuses prefektuuri mootorkütust. Veel süüdistati Otsaltit selles, et aitas kaasa jahiuluki ebaseaduslikule küttimisele ja ebaseadusliku kalapüügi korraldamisele ja selle teostamisele.