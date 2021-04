M-Spordi tiimipealik Richard Millener ütles Postimehele antud intervjuus, et meeskond tahab järgmisel hooajal võita MM-tiitlit. Selleks on vaja tippsõitjat – kas Ott Tänakut, Elfyn Evansit või kedagi kolmandat?

Richard Millener on M-Spordi tiimipealik alates 2019. aastast, kuid rallitiimi heaks on ta töötanud tosin aastat. Kolmapäeval 37. sünnipäeva tähistav britt on meeskonna omanikult Malcolm Wilsonilt võtnud üle igapäevase juhtimise, kuid Markko Märtini ja Ott Tänaku endine boss langetab jätkuvalt kõige kaalukamaid otsuseid. Tänavu kahe etapiga liidritest kolm korda vähem punkte kogunud M-Sport loodab tulevikus tuhast tõusta.