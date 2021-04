Meedia: F1 hooaega tabas esimene suurem tagasilöök

Üha suurem oht on, et kuninglik vormelisari ei jõua teist aastat järjest Kanada pinnale. Kuigi ametlikult pole veel seda kinnitatud, siis esimesena teatas sellest kohalik raadiojaam Radio-Canada.

Esimest korda sõideti Kanada pinnal F1-etapp 1967. aastal ning see on jäänud toimumata ainult neljal korral. Kui 1975., 1987. ja 2009. aastal see lihtsalt ei kuulnud kalendrisse, siis möödunud aastal segas võistlust just koroonaviirus.