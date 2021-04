Veerpalult võeti teenetemärgid, kuid toetus on endiselt alles. Kas riik peaks olümpiavõitjalt ka selle ära võtma?

Kultuurkapitali tunnustuspreemiana on olümpiavõitjal võimalik saada tänavuse seisuga 5400 eurot aastas. Kümme aastat enne pensioniea kättejõudmist (praeguse seisuga 55. eluaastal) saab taotleda täiendavalt riiklikku toetust, mis on seotud keskmise palgaga. Toetuse täismäär on 2021. aastal 1441 eurot kuus, seda maksab Sotsiaalkindlustusamet. Veerpalu on 50-aastane, seega on sinna veel aega.

Veerpalule eraldatigi Kultuurkapitalist tänavu 5400 eurot. Kuigi summa on eraldatud, ütles Kultuuriministeeriumi spordiosakonna nõunik Kaarel Nestor Postimehele, et toetust pole veel välja makstud. «Lähiajal koguneb Kultuurkapitali nõukogu, et tekkinud olukorda arutada,» lisas ta.

Tänavu veebruaris 50. sünnipäeva tähistanud Veerpalu on karjääri jooksul võitnud olümpiamängudelt kaks kuldmedalit ning veel ka ühe hõbeda.