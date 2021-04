Eesti jalgpallikoondislane: eesti keel tundus koolis nii igav, kuid hiljem mõistsin, et mul läheb seda vaja

«16-aastaselt Florasse siirdudes ei rääkinud ma üldse eesti keelt. Muidugi pidin ma seda õppima koolis, kuid selgeks ei saanudki. See oli nii igav ja ma ei osanud arvata, et mul seda vaja peaks minema,» sõnas Kreida Rootsi väljaandele Fotbollskanalen.

Floras selgus siiski tõsiasi, et paremini hakkama saamiseks tuleb kiiresti keel suhu saada. «Edukaks karjääriks nii Floras kui ka rahvuskoondises pidin eesti keele selgeks saama. Pärast üht aastat Floras suutsin jagada juba intervjuusid ja kõneleda meeskonnakaaslastega eesti keeles. Suur muutus võrreldes algusega, kui teadsin umbes 15-20 sõna,» jätkas Kreida.

Kreidale tekitas ka pahameelt, et meedias oleks justkui tekitatud eestlaste ja venelaste vahel konflikt. Temale pole vene päritolu kuidagi saatuslikuks saanud. «Mõned proovivad tekitada sellest probleemi, mida ei eksisteeri. Eesti rahvuskoondises on nii eestlasi kui ka venelasi, kuid õhkkond on vaatamata sellele väga hea. Pole vahet, mis keelt parasjagu keegi räägib. Oleme üks meeskond ja võitleme kõikide vastu üheskoos.»