Tänak: Horvaatia asfaltteede tavapäratu profiil tundub põnev

Eelmise MM-etapi ja Horvaatia ralli vahelise kahe kuu jooksul pole Tänak palju puhkust saanud, sest tehtud on teste Portugalis ja Horvaatias ning läbitud Sanremo ralli. «Sanremo idee oli sõita asfalti. Senimaani me ühtegi puhast WRC etappi Hyundaiga asfaltil veel sõitnud ei ole, seepärast ongi mõistlik mõned väiksemad rallid eelnevalt läbi sõita,» sõnas Ott Tänak. Tänavu on WRCs ka uus rehvitarnija ning Sanremo vesiste olude tulemusena saadi kõik rehvisegud ära proovida.

MM-sarjas debüüti tegeva Horvaatia ralli jaoks on ekipaaž teinud ühepäevase testi kohapeal ning näinud mõnda videot katsetest. Sellega Tänaku sõnul kokkupuude eesootavaga ka piirdub. «Kuna ma pole katseid veel elusast peast näinud, siis on raske hinnata, aga huvitav faktor on üles-alla käiv teede profiil, mis ei ole asfaldil päris tavapärane,» ütles ta.

Kui katsete kogupikkus on koroona-ajastu rallidel jäänud selgelt alla 300 kilomeetri, siis Horvaatias saab taas läbida pikema kilometraaži. Mil määral see võistlejatele mõju avaldab? Tänaku hinnangul võiks kilomeetreid maksimaalselt olla, aga võistluspäevi pigem vähem. «Kui võistluse kogupikkus oli alla 300 kilomeetri, siis õnnestus korraldajatel lihtsalt kompaktsemaid rallisid teha – nüüd pikema rajaga muutuvad need aga jälle 3-4 päevaseks,» sõnas ta.

Teistest kalendri uutest etappidest rääkides ütles Ott Tänak, et näiteks Monza idee ja ülesehitus oli teistest rallidest erinev ja see oli isegi põnev. Arctic jällegi sügavamas metsas ja omamoodi. Ka Belgia peaks tema hinnangul olema üsna spetsiifiline. «Kui rallil on mingi taust või on seal mõni eripära, mida mujal väga ei esine, siis on see võistlejale alati väljakutseks. Taolised väljakutsed muudavadki võistluse huvitavaks.»