Priit Vene liitus 3x3 koondisega: loodame olümpiapileti koju tuua!

Kogenud treeneri sõnul ta otsustamisel pikka mõtlemisaega ei vajanud. «Siim Raudla on mu endine õpilane ja kui ta kutsus mind enda kõrvale abitreeneriks siis loomulikult olin nõus aitama,» kommenteeris Vene, kelle hinnangul on 3x3 korvpall äärmiselt perspektiivikas spordiala. «Olen jälginud, mida teevad meie lähinaabrid ja suurriigid mujal maailmas - alaliidud panustavad ala arengusse väga palju vahendeid. 3x3 korvpalli populaarsust näitab ka asjaolu, et see valiti olümpiamängude kavasse.»

Vene sõnul on olümpiamängude kvalifikatsioon hetkel prioriteet number üks. «Peame koguma võimalikult palju informatsiooni ja tegema korraliku ettevalmistuse, et mai lõpus olümpiapilet koju tuua. See on väga tähtis moment kogu Eesti korvpallile. Loodame, et saame kvalifikatsiooniturniiril kasutada meie parimaid mängijaid.»

Peatreenerina viimati Tartu Ülikooli esindusmeeskonda juhendanud Vene sõnul on ta viimasel ajal end rohkem ka 3x3 korvpalli spetsiifikaga kurssi viinud. «Tippvõistkondades on üldjuhul kõik mängijad väga universaalsed. Ei piisa sellest, et valdad ühte elementi väga hästi. Mäng on väga kiire ja olulisel kohal on sellised nüansid nagu katete kvaliteet, õigeaegsed söödud, viskele mineku kiirus ja individuaalsed oskused.»

Eesti 3x3 koondiste peatreener Siim Raudla: «Idee tuua enda kõrvale 3x3 korvpalli koondiste juurde abitreener on mul mõttes mõlkunud juba pikemat aega. Nüüd, tänu EOK veelgi tugevamale toetusele on meil olnud reaalne võimalus see ka teoks teha.»

«Minu valik langes Priit Venele, kuna hetkel on ta minu hinnangul treenerina Eesti korvpallikaardilt veidi välja jäänud ning lisaks pean teda Eesti korvpallimaastiku parimate treenerite hulka kuuluvaks. Usun, et sellise karakteri lisandumine 3x3 korvpalli koondiste programmi annab meile veel üle lisakäigu, et muuta kogu ettevalmistusprotsessi tiitlivõistlusteks veelgi professionaalsemaks ning mängijatele atraktiivsemaks,» täiendas Raudla.

Priit Vene on olnud Euroliigas Kaunase Žalgirise abitreener ja sama klubi süsteemis töötanud aastaid. Eestis on ta peatreenerina juhendanud nii Tartu Ülikooli kui Pärnu meistriliiga meeskonda, abitreeneri rolli on ta täitnud BC Kalev/Cramo ridades.