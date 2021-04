CSKAst skandaaliga lahkunud Euroliiga staar sai NBAst korvi

Jamesil on olnud tänavu mitmel korral probleeme CSKA peatreeneri Dimitris Itoudisega. Kui esialgu eemaldati ta ajutiselt võistkonna juurest, siis nüüd tundus, et otsus on lõplik. Ootamatu pöördena võib CSKA tähtmängija ikkagi Euroliiga play-offides meeskonda aitama tulla ja ka järgmisel hooajal Venemaal pallida.

«Kuivõrd pöörane see ka ei tunduks, siis on võimalus, et Mike James naaseb otsustavaks faasiks CSKA ridadesse. Kui CSKA sooviks Jamesiga kehtivat kolmeaastast lepingut lõpetada, läheks see niigi keerulisel ajal maksma neli miljonit eurot. Samas lõppeb ju leping Itoudisega tänavu suvel ja CSKA lõpetas lootsiga ka läbirääkimised,» selgitas olukorrast teadlik Gerard Sole.