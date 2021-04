Neid agasid on mitu. Esiteks pole maha visatud pudelid Mandri sõnul probleem. Pigem on mure olnud toidupakendite, näiteks geelituubidega. Joogipudelitel on rattaspordis turunduslik tähtsus ning meeskonnad on sõitjatele selgeks teinud, et need peavad jõudma fännide kätte, mitte loodusesse. «Ratturid pole pudeleid meelega võpsikusse visanud. Neile on klubide juures tehtud koolitus, et pudelid peaksid jõudma inimeste kodudesse,» selgitas Mandri.