Kultuurkapital: meie ega EOK ei saa Veerpalult olümpiatiitleid võtta

Kultuurkapitali nõukogu tegi 31. märtsi koosolekul otsuse olümpiavõitjate toetamise osas ja nende hulgas on ka Veerpalu. Otsuse tegemisel lähtus nõukogu sellest, et Andrus Veerpalu on Salt Lake City 2002 ja Torino 2006 olümpiavõitja.