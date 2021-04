Henry Sildaru sekkus Soomes kõrgesse mängu

Homme võistleb Sildaru veel rennisõidus ning ülehomme pargisõidus. Soome jääb ta kuni 10. maini. «Eks me proovime siin raskemaid trikke tegema hakata. Kui täna on Henry kõige keerulisem trikk duubel otse 1260 kraadiga, siis äkki õnnestub hea õnnega teha 1440 kraadi. See on pisut keerulisem kahekordne, teistmoodi rotatsiooniga,» lausus isa.