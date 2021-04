Šmigun-Vähi ees olümpiavõitjaks kroonitud tšempion jätkab karjääri: ma pole veel oma lage leidnud

«Enne olümpiamänge tuleb mul mitmeid probleeme lahendada. Samas tähendab nende probleemidega tegelemine võimalust areneda. Ma ei tunne, et oleksin veel oma lage leidnud,» sõnas Kalla.

«Tahaksin olümpial osaleda võimalikult paljudel distantsidel. Tõsi, praegu on Rootsi koondises nii tugev konkurents, et keeruline on ühte kohta nelja hulgast endale saada,» tõdes Kalla.