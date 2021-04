Biatlonilegend Neuner olümpiavõidu tähistamisest: läksin salaja alkoholi järele, kodumaale naastes ei tundnud tipp-poliitik mind ära

«Olümpiakülas polnud alkoholi. Viimasel õhtul enne kojulendu hiilisin ma koos bobikelgumeeskonnaga salaja poodi. Me ostsime väga palju alkoholi,» rääkis Neuner intervjuus Saksa telekanalile Sport1.

«Me tulime tagasi olümpiakülla suurte kottidega ja tundsime ennast kangelastena – pidu võis alata. See oli meeletu. Hiljem Münchenis toimunud vastuvõtuparaadil jäin ma koguaega magama, olin nii väsinud,» pajatas sakslanna.

Huvitav seik oli ka see, et Baieri liidumaa peaministri Horst Seehoferi vastuvõtul ei tundnud tähtis poliitik spordikangelannat ära. «Ma lähenesin talle ja ta küsis: «kes te olete?» Vastasin «ma olen Neuner.» See oli väga eriline hetk,» avaldas nüüdseks 34-aastane Neuner.