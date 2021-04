Eesti koondise ajaloolise värava lööja on viimaks saamas kodakondsust

Nüüd, ligi 30 aastat hiljem avalikustas Puštov, et on viimaks jõudnud lähedale Eesti kodakondsuse saamisele, kirjutas Soccernet.ee .

«Eelmisel aastal sooritasin keeleeksami ja nüüd on mul täidetud kodakondsuse saamiseks kõik nõuded, aga koroonaviirus on asjaajamist veidi pidurdanud. Usun siiski, et peagi saavad ka kõik formaalsused täidetud,» rääkis Puštov kunagise tippmängija Vladimir Voskoboinikovi juhitavas videosaates «Vosko-taim», vahendas Soccernet.ee.