Latvala ei tea, millal saab valmis pikalt oodatud Toyota ralliauto

2022. aastal võetakse kasutusele Rally1-autod. Kui kaugele on Toyota jõudnud arendustööga?

Praegu kasutame testimisel olemasoleva WRC-autot, kuhu oleme lisanud uue auto erinevaid komponente. Kevadel käivad sellega usinad testimised ning juuli alguses loodame jõuda uue auto arendustööga nii kaugele, et saame sinna peale tõsta ka hübriidajami.

Toyota on välja öelnud, et Rally1-auto baseerub GR Yaris mudelil. M-Sport ja Hyundai pole aga kinnitanud, mis tänavaauto mudelit nad kasutavad. Miks nad seda nii kiivalt varjavad?

Ma ei tea täpset põhjust, aga võib-olla asi selles, et nad polegi veel otsustanud, milline auto nende mudelivalikust võiks ralliautona homologeerimiseks kõige paremini sobida. Meie Toyotas oleme otsustanud, et selleks on GR Yaris, mis on meile väga heaks baasmudeliks. Aga ilmselt teised tiimid veel mõlgutavad, milline on parim võimalik mudel. See on minu arvamus.

Võrreldes Toyota ja M-Spordiga on Hyundai Rally1-auto arendustööga alustanud kõige hiljem. Kas nad jõuavad kümne kuuga valmis ehitada võiduvõimelise auto?

Esiteks, nende jätkamine MM-sarjas oli väga hea uudis. Minu arvates oli uudis niivõrd hiline teatamine turunduslik käik. Nad tegid asju natuke teistmoodi, jätsid saladuseloori tõstmise viimasele hetkele. Pole kahtlustki, et nad saavad uue auto 2022. aastaks valmis ja võitlevad MM-tiitli eest.

Jari-Matti Latvala. FOTO: Toyota Gazoo Racing WRT

Kui kaugel on Toyota Rally2 auto arendamisega jõudnud?

Oleme kaalunud erasõitjate programmi. Praegu on Rahvusvahelise autoliidu (FIA) poolt välja töötatud ka Rally3-auto reeglid ning Toyota kalkuleerib, millist autot on mõistlik ehitada – kas Rally2- või Rally3autot. Sõltub, mis erasõitjatele paremini peale läheb. Praegu pole veel otsust langetanud, et millal ja millist autot arendada. Aga kaalumisel on erinevaid variandid.

Milline on aga Rally2- või Rally3-auto eeldatav valmimisaeg?

Mul pole sellele küsimusele vastust.

Horvaatia ralli on MM-kalendris järgmine. Eelmisel nädalal olid teil kohapeal testid, kuidas need läksid?

Kõik läks hästi, kokkuvõttes olid sõitjad väga rahul. Üllatus polnud, ei midagi erilist. Aga nüüd tuleb Pirelli rehvidega esimene korralik asfaldiralli, mis nõuab meie autol natuke seadistuste muutmist.

Horvaatia on uus ralli kõigile, mida sellelt oodata?

WRC-sarjas on praegu tõesti päris pikk paus olnud, on tore tagasi olla. Horvaatia on kõigile uus väljakutse. Ma ise käisin Horvaatias eelmisel aastal, filmisime Toyota GR Yarise jaoks reklaamvideot. Mulle meeldis sealne ilus maastik, aga sain aimu ka sealsetest asfaltteedest. Mõnedes kohtades peab rehv päris hästi, aga siis ootamatult on mõni koht päris libe. Kokkuvõttes ei pea rehv väga hästi. Kuigi pinnas näib abrasiivne, siis rehv ei haaku väga hästi. Eks me rallil näe, kuidas sõitjad seda tunnetavad ja kas see pakub mingeid üllatusi.

Kolm nädalat tagasi selgus, et Kreeka Akropolis on tagasi MM-sarjas – ralli, mis viimast korda kuulus WRCsse 2013. aastal ja võitjaks tuli Jari-Matti Latvala.

Minu meelest on Akropolise uudis suurepärane. Olen sellest rallist puudust tundnud. See on suhteliselt klassikaline võistlus, kuid samas ka eriline. Muidugi, sealsed teed on väga rängad, aga samas ka päris kiired. See ei ole sarnane Türgile, kus kruusateed on aeglased ja väga tehnilised. Akropolise teed on rohkem voolavamad. Kuigi sõitjate jaoks on see ikkagi katsumus, siis nad naudivad seda rohkem. Lisaks tuleb seal hoida rehve ja autot, koguaeg ei saa sõita täisgaasiga.

Toyota Gazoo Racingu baas Tallinna külje all Jüris. FOTO: Joakim Klementi

Millises seisus on Toyota rallimeeskonna keskus Jüris?