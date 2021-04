Kinnitati järjekordse eestlase liitumine tugeva USA ülikooliga

«Markus on meie uude lendu väga oluline täiendus. Ta äratas meis tähelepanu kohe alguses, oma suuruse, atleetlikuse ja kogemustepagasiga.»

«Minu teadmised mängust ja mängulugemine on head, mõistan seda hästi,» ütles Ilver jaanuaris. «Arvan, et oskan palli päris hästi visata ja olen selle kallal viimased aastad tööd teinud. Öeldakse, et ma olen päris atleetlik. Praegu keskendun pallivaldamisele ja keha tugevamaks treenimisele. Kui ma tahan äärel mängida, siis pean saama paremaks,» lisas eestlane.