Chelsea täht elas mungakloostris ning mõlgutas jalgpallist loobumise mõtteid

Jorginho on pärit väikesest Brasiilia linnakesest. Teismelisena tuli ta Euroopasse ning liitus Itaalias Verona Hellase akadeemiaga. Itaalias pandi noored elama vanasse mungakloostrisse ning tingimused olid päris trööstitud.

Nooruke Jorginho arvas, et nüüd ongi tema laul lauldud ja kartis, et ta visatakse akadeemiast välja. «Minu jaoks oli jalgpalliga kõik,» meenutas ta. «Helistasin emale, nutsin ja tahtsin tagasi koju minna ja jalgpalli sinna paika jätta.» Ema aga vastas talle, et kui tuleb saba jalge vahel tagasi Brasiiliasse, siis nende katuse alla tal enam asja pole. Nii võitiski 17-aastane Jorginho ennast kokku ja jätkas teed tipu suunas.