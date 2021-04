Jalgpallitreener vihastas kohtuniku peale: kui panna ta Hitleri ja Napoleoni vahele, laseksin kuulid ainult tema kerre

«Teisel poolajal ei saanud ma kohtunikust enam üldse aru. Et te mõistaks, kui palju ma seda kohtunikku vihkan… Kui mul oleks kaks kuuli ja kui panna kohtunik kahe planeedi vihatuima mehe – Hitleri ja Napoleoni – vahele, siis ma laseks mõlemad kuulid ainult tema kerre. See oli lihtsalt kohutav,» sõnas Zubtšenko.

Ta jätkas: «Mis asi see oli? Ma ei saa lihtsalt aru. Anda kollane kaart mehele, keda löödi… Pärast mängu öeldi, et ta tiris kedagi käega. Eks ma vaatan hiljem videost üle. Kui see on tõsi, siis palun muidugi vabandust. Kuid praegu on mul karvad püsti isegi kohtades, kus neid ei kasva.»