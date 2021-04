Eestlased jooksid omanäolise maailmarekordi

Rekordisooritust kokku võttes tõdes Tammemäe, et tegu oli paraja katsumusega. «Olime rajale planeerinud viis suuremat jõeületust, muid kraave oli lugematu arv. Tuleb aga tõdeda, et mets on Harju- ja Raplamaal ikka päris vaenulik. Sellele vaatamata veetsime koos Sander Linnusega ääretult toreda ja sportliku päeva värskes õhus.»