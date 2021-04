Tõnis Sildaru: ärgem riputa Henryle veel medaleid kaela

Võistlusel, kus läks kolmest sooritusest arvesse üks, tegi Sildaru oma parima laskumise teisel katsel, teenides 88,33 punkti. Viimasele katsele minnes teadis Sildaru, et kuldmedali hind on 92 punkti. Seda läks ta ka püüdma, ent sooritus ebaõnnestus.

«Päris pingeline võistlus oli. Enam-vähem kõik tuli välja, mis meil plaanis oli. Viimasel hüppel tahtsime haardeid pikemaks saada, aga ilmselt poleks ka õnnestumise korral täna esikohaks piisanud,» lausus Tõnis Sildaru.

Sügisel hakkab Henry Sildaru võistlema MK-sarjas, kus on eesmärk mahtuda regulaarselt 30 parema sekka ning kvalifitseeruda seeläbi Pekingi olümpiale. Nagu paljudelgi eelmistel kordadel, toonitas Tõnis Sildaru, et see pole sugugi lihtne ülesanne.

Tänavu Euroopa karikasarja etapil võidutsenud ning juunioride MMilt kuld- ja pronksmedaliga lahkunud Henry Sildaru on oma tulemustega kergitanud eestlaste ootused kõrgele. Samas tuletab Tõnis Sildaru meelde, et auhinnalised kohad on saavutatud klass madalama tasemega võistlustel kui MK-sari, kus 14-aastane suusataja pole vanuse tõttu veel võistelda saanud.

«Meil on vaja kõvasti tööd teha, et trikke raskemaks saada. Meeste tasemeni on veel pikk maa minna. Ega siin Soomeski polnud nende kõige tugevamat pargisõitjat kohal. Ärgem riputa Henryle veel medaleid kaela,» lausus treener.