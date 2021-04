Selver kasseeris kullad sisse. Vollesõbrad närivad aga küüsi

«Kogu austuse juures on see on parim kättemaks, mis olla saab,» kuulutas pisarais Selveri kapten Andrus Raadik pärast mängu. «Terve hooaeg on olnud ülikeeruline ja raske, seda kõikidele meeskondadele. Täna, see hooaeg nüüd niimoodi lõpetada... loomulikult oli meil pärast [Eesti] meistritiitli juba poolfinaalis [Saaremaale] kaotamist raske, aga õnneks tulime sellest välja. Me tahtsime!»