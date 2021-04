KUULSUSTE HALL ⟩ Georg Lurich ja tema kaamelid

Need kõrbelaevad oli raskejõustikukuulsus enesele saanud Bakuus võõrusetendustel viibides, olles Buhhaara emiiri silme all ette võtnud katse, kas suudavad emiiri kaamelid Lurichi ristatud käed lahti tõmmata – ja selles jõproovis peale jäänud. «Küll nad alles tõmbasid, raske oli hoida ja nahk läks kätelt maha, aga ei tõmmanud nad mu käsi lahti!» kirjutaski ta siis uhkelt kodustele ning teatas seejärel ühtlasi, et sai kaamelid saavutuse tänuks endale ja läkitab need kodumaale.