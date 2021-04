Jaanimaa lõpetas Venemaal põhiturniiri teise kohaga ja tuleb koondisele appi

Jaanimaa: eurosari oli edulugu, Venemaal läheb Tšehhovi vastu keeruliseks

«Mais läheb põnevamaks, kõigepealt karikasarja Final Four ja siis liiga play-off. Eesmärgiks on klubil muidugi need võita, aga oleme ka realistid. Tšehhov on väga tugev ja kui jõuamegi mõlemas sarjas nende vastu finaali, siis läheb väga keeruliseks,» tunnistas Jaanimaa, kelle hiljuti viga saanud pöial valmistab veel mängides ebamugavust, aga paraneb.