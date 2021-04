Eesti enduromeeste sündmusterohke avaetapp: algaja tunded ning sadulast lennutanud kivi

Kuna tegu oli ühe esimese rahvusvahelisel tipptaseme endurovõistlusega sel aastal, siis tuli hoolimata Covid-19 pandeemia piirangutest Itaalia mägedesse oma vormi ja tehnikat testima ka palju neid sõitjaid, kelle põhieesmärgiks on maailmameistrivõistluste sari. Nii oligi stardis koguni 132 võistlejat. Pühapäeval otsustasid korraldajad ilmastikuolude (sadas nii vihma kui lund) tõttu võistlust ühe ringi võrra ka lühendada, kuna paljud sõitjad ei suutnud tempos püsida ega jõudnud oma ettenähtud aega.

Ka Priit Biene (Yamaha, RedMoto, Johansson MPE) põhieesmärk on 18. juunil Portugalis algav MM oli Itaalia võistlus pigem uue mootorratta testimine. «Ehitasime sel aastal minu Yamaha 250-kuubikulise mootori 300-kuubikuliseks, sest varasem suurem, 450-kuubikuline tsikkel on metsas liig, mis liig,» selgitas Biene. «Esimese päeva esimesel ringil oli mul selline tunne, nagu oleksin mägedes täielik algaja ning kaotasin väga palju aega. Kuid mida ring edasi, seda paremaks läks ning kohanesin tsikliga hästi. Teiseks päevaks muutsin veel seadistusi, et veel katsetada,» rääkis ta.

Mõlemad päevad lõpetas Biene klassis Over 250 4T (üle 250-kuubikulised 4-taktilised mootorrattad) 15. kohal: «Väga raske on võistelda EMil teadmisega, et see on katsevõistlus ning rohkem info kogumine, tulemust tahaks ka,» tunnistas ta.

Samas klassis osalesid ka Biene klubikaaslased RedMotost Ragnar Valdstein ja Meelis Järv (mõlemad Husqvarna). Valdstein suutis mõlemad päevad lõpetada, Järv katkestas esimese päeva pärast teist ajakontrollpunkti ja teise pärast esimest endurotesti.

Mõlemad tunnistasid, et võistlusrada oli raske ja võistlus nõudis tohutut pingutust. Järv selgitas, et sel aastal on RedMoto klubimeeskonnal kavas osaleda rahvusvahelisel enduro kuuepäevasõidul Prantsusmaal. «Ilma eelneva mägede ning kõrgklassi võistluste kogemuseta sinna minna ei taha. Nii tuligi plaan osa võtta esimesest EM-etapist,» rääkis ta.

«Minu eesmärk oli tutvuda välismaiste radade ning saada nii palju kogemusi, kui võimalik,» ütles Järv. «Esimene päev oli korralik šokk. Rapsisin üle ja enam ei jõudnud aega ning seal ka kahjuks esimene päev lõppes. Teine päev tuli alguses oluliselt paremini välja ning sain sõitu väga nautida,» rääkis ta. «Endurotest oli väga kiirete sirgetega kivisel pinnal. Ühel sirgel ei märganud kivi ning see lennutas mind pikalt rajalt välja. Mind viidi haiglasse ning tehti esimesed uuringud, sain välja ning tundub, et kõik on terve,» võttis plaanitust varem lõppenud võistluse kokku.

«Iga ring tuli maksimaalselt pingutada, et aegadesse jõuda ja see väsitas meeletult,» tunnistas ka Valdstein. «Siiski sain väärt kogemuse kõrgel tasemel võistlusest.»