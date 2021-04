Tehva tegi pühapäeva päeval tähendusrikka postituse Facebookis, andes mõista, et midagi on toimumas. Päeva jooksul hakkaski tilkuma siit ja sealt meediakanalitest, et Superliiga on tõsiasi ning öösel sai see teave ka ametlikuks. Tehva tutvustas Postimehele viimastel päevadel toimunut.