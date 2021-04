Aivar Pohlak: Superliiga sünd mõjub Eesti klubijalgpallile rahaliselt negatiivselt

«Keskenduksin praegu endiselt võimalikele lahendustele, sest eeldan olukorda ja inimesi tundes, et mingit tüüpi kokkulepe Superliigat loovate klubidega siiski sõlmitakse. Superliigat ärahoidev kokkulepe tähendaks ilmselt rohkem või vähem karmide tingimustega kompromissi, mille osaline peaks lisaks klubidele olema ka UEFA (Euroopa jalgpalliliit - toim) ja võimalik, et ka tippliigad. Ei välistaks, et UEFA pigem on selles olukorras kompromissile orienteeritud, aga seda peavad sellisel juhul olema ka UEFA liikmeks olevad rahvuslikud alaliidud.