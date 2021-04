Manchester Unitedi talisman on selgelt Superliiga vastu: unistusi ei ole võimalik osta

Oma nõusoleku liigaga liitumiseks on praeguseks andnud 12 klubi. Inglismaalt on jah-sõna öelnud Manchester United, Liverpool, Londoni Chelsea, Londoni Arsenal, Tottenhami Hotspur ja Manchester City, kellest viimane olevat lõplikult pardale hüpanud alles üheteistkümnendal tunnil ehk laupäeval.

Lisaks on oma nõusoleku andnud kolm suurt Itaaliast ja Hispaaniast, ehk vastavalt Torino Juventus, AC Milan, Milano Inter ning Madridi Real, Madridi Atletico ja FC Barcelona.

Manchester Unitedi tähtmängija Bruno Fernandes avaldas sotsiaalmeedias oma arvamust toimunust. Fernandes jagas Instagramis koondisekaaslase Daniel Podence pilti, kus Wolverhampton Wanderersi ääreründaja hoiab Meistrite liiga palli käes ja alapealkirjaks on pandud: «See pall, see laul, see unistus.». Fernandes kirjutas seda jagades omakorda järgmist: «Unistusi ei saa raha eest osta.»