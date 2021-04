Venemaalt skandaalide saatel lahkunud tähtmängija läheb NBA meistrisõrmust jahtima

Ajakirjanik Chema De Lucas tõdes, et James on jõudmas Netsiga lepinguni, mis kestab tänavuse aasta lõpuni. Kuigi mehel on endiselt 2023. aasta suveni Moskva CSKAga kehtiv leping, siis venelased ei pannud talle NBAsse minekul kätt ette.

See pole ka üldse imelik, sest James on juba nädalaid olnud meeskonnast eemaldatud. Tänavu on tal mitmeid probleeme olnud CSKA peatreeneri Dimitris Itoudisega, kes ameeriklase lihtsalt meeskonna juurest eemaldas.

James on proovinud varasemalt kahes meeskonnas NBAs läbilööki teha. Hooajal 2017-18 sõlmis ta esialgu lepingu Phoenix Sunsiga, kus tal õnnestus mängida 56 kohtumises, mille jooksul viskas keskmiselt 10,4 punkti ja jagas 3,8 korvisöötu. See polnud siiski piisav, et endale koht hooaja lõpuni teenida, kuid vabaks jäänud mängija korjas üles New Orleans Pelicans. Seal mängis ta ainult neljas kohtumises.