Bottast karmilt süüdistanud talendikas Russell vabandas oma tegude pärast

Piloodid põrkusid väga suurel kiirusel kokku võistluse 31. ringil ning mõlemad katkestasid. Videokordusest on näha, et soomlasest mööduda üritanud 23-aastane Russell kaotas masina üle korraks kontrolli ja tabas seejärel Mercedese vormelit.

Kui esialgu olid nende vahel väga suured pinged, siis nüüd on Russell saanud rahulikult järele mõelda ja mõistnud, et ei tegutsenud just kõige arukamalt. «Eilne päev ei kuulu minu parimate hulka. Ma teadsin, et Imolas oli võib-olla parim võimalus sel hooajal punkte teenida ja pidin riske võtma,» alustas Russell selgitust.