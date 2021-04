Inglismaa jalgpallilegend suurklubide otsusest: nad alustasid jalgpalli vastu sõda, täiesti häbiväärne

«Need 12 meeskonda, kes on sellisele teele astunud, alustasid jalgpalli vastu sõda. See on häbiväärne ja piinlik. Selline otsus käib täielikult vastu kõigele, mida jalgpall endaga tegelikult kannab,» alustas Ferdinand oma sõnavõttu.

«Sellise otsusega loobudakse täielikult ajaloost ja väiksematest klubidest. Suured proovivad ennast justkui eraldada ja siin on ainult üks põhjus. Rikkad soovivad veelgi rikkamaks saada ja seda veel ajal, mil maailmas inimesed võitlevad, et üldse elada,» jätkas Inglismaa koondise endine kapten.

Superliiga oleks n-ö kinnine võistlussari, kust asutajaliikmed välja ei langekski. Sellega kaoks igasugune risk ja tõeline pinge. «Jalgpalli juurde käivadki väljalangemised, kõrgemale pürgimine ja võitmise eest tõelised autasud. Need kõik on elemendid, mis jalgpalli niivõrd huvitavaks teevad,» jätkas Ferdinand ja kritiseeris ka suurklubide omanikke.

«See näitab veelkord, et need, kes sääraseid otsuseid langetavad, ei tea midagi jalgpallist. Nende jaoks on ainult oluline raha ja ma ei suuda seda lihtsalt uskuda. Ma vabandan, olen Manchester Unitedi fänn, armastan seda klubi, kuid antud otsus on midagi, mida ei saa lihtsalt toetada,» lõpetas endine tippmängija.