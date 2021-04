Eesti võõrustab noorjalgpallurite EM-finaalturniiri

Eesti pidi 2020. aastal võõrustama noormeeste U17 EM-finaalturniiri, kuid koroonapandeemia tõttu jäi see uks suletuks, seisab pressiteates.

«Taotlesime seetõttu 2023. aasta maikuus toimuvat tüdrukute finaalturniiri. Loodame sellega lisada hoogu meie naiste jalgpalli arengule,» sõnas Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Anne Rei. «Oleme organisatsioonina tõestanud UEFA-le, et oleme hea partner professionaalse korraldustiimiga ning suudame väärikalt külalisi vastu võtta.»

«Tüdrukute jalgpall on sarnaselt Põhja-Eestile populaarne ka Lõuna-Eestis ja soovime anda omapoolse tõuke, et see nii ka jätkuks. Poiste U17 EM-finaalturniiriks valmistudes ning sellele eelnenud sõprusturniiril saime Lõuna-Eestis väga positiivse kogemuse,» sõnas Rei.