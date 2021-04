Eesti suurim naiste liikumissündmus toimub tänavu virtuaalselt

Maijooksu medalid on sel aastal ajendatud elulille sümbolist, mis aitab inimesi liita ja tekitab sünergiat ka üksteisest eemal olles, sobides suurepäraselt virtuaaljooksu osavõtjate motivatsiooni tõstma. Elulill on geomeetriline sümbol, mille ringidest moodustatud muster loob kujutised täiesti sümmeetrilistest lilledest. Usutakse, et elulille sümbol kätkeb endas elu ja kõigi omavahelist seost. Elulille spirituaalsest tähendusest lähtuvalt öeldakse, et selle sümboli lähedus aitab paranda tähelepanu ja keskendumisvõimet. Seega on kõigil unikaalse medali võitnutel lootus olla veelgi loomingulisem, fokusseeritum ja teotahtelisem.