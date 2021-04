Kehaline kasvatus toimib distantsõppe ajal usaldusel ja kohusetundel

Laste liikumine on koroonapiirangute ajal viidud miinimumini. Vähesed lapsevanemad jaksavad ja viitsivad ise lastega aktiivselt tegeleda. Kehaline kasvatus on kolinud osaliselt arvutisse ja toimub usaldusel ning kohusetundel. Trenne pole üldse või on need Zoomis ja vähemalt nooremate vanuste seas kaasategijaid vähe. Milline mõju sellel noorte tervisele on, selgub aastate pärast.